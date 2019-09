Linna investeeringute kavast leiab uue silla ja kunstihoone

Eelarvestrateegia eesmärgid on tagada linna raha võimalikult tõhus kasutus, täita omavalitsuse ülesandeid häireteta, jätkata investeerimist ja arendust, tasuda maksed tähtajaks ja luua stabiilne tulubaas eelseisvaks viieks aastaks.

Abilinnapea Meelis Kuke selgitust mööda paneb eelarvestrateegia eelkõige paika piiritähised, mille sisse peab mahtuma aastaeelarvete „mänguruum“ parema soorituse ootusega, ja seda on kinnitanud viimaste aastate tegelikkuski.

Volinikes tekitas eelarvestrateegia hulganisti küsimusi. Teiste seas päriti nii laenukoormuse suurenemise kui Läänemere kunstisadama kohta. Linnavalitsuse teatas juba varem, et kunstisadama finantsprognoosi põhjal läheb selle rajamine plaanitust kallimaks ja ülalpidamiskulud on tugevasti allahinnatud. Kunstisadamat ei leia linna eelarvestrateegia investeeringute kavastki. Küll on seal kirjas kunstihoone rajamine.