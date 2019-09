Lasteaiaõpetajad õppisid sõitma progerongiga  

Tammsaare lasteaia õpetaja Karin Peetsalu rääkis kohaletulnutele, et meid ümbritsevas digimaailmas on programmeerimine uue ajastu kirjaoskus, mille arendamisega saab alustada juba väikelapseeas. Esimesi samme on võimalik astuda juba lasteaias.

“Lapsed on loomult noored leiutajad, kes katsetavad ja avastavad kõike enda ümber käelise tegevuse kaudu,” selgitas Peetsalu. “Ise tehes kujunevad mudilastel arusaamad ja seosed teooriatest, kuidas maailm meie ümber töötab.”

Peetsalu tõstis esile, et programmeerimine ja algoritmiline mõtlemine on 21. sajandi oskused, mille arendamisel sirguvad lastest loovad isiksused, kellel on teadmistepagas, kuidas probleeme lahendada.

Õppepäeval esitletud progerong ongi mõeldud neid oskusi arendama, sest võimaldab mudilastel õppida disainima, looma ja väljendama oma visiooni ajakohase tehnoloogia abiga. Samal ajal saab selle õppevahendiga õppida nii matemaatikat kui eesti keelt.

Õpetaja Terje Pill näitas, kuidas on uudse mänguasjaga võimalik õppida emakeelt, ja täpsustas, et sama meetodit saab kasutada matemaatilisi mänge tehes.

Õpetajad said ise järele proovida, kuidas mänguklotsidest eri asju luua ja tiimitööna ehitada valmis nii rong kui raudtee. Pedagoogid järeldasid, et ühistöös tehtu arendab laste loovust ja iseseisvat mõtlemist, klotsidega mängimine peenmotoorikat ja õpivõimet. Ühiselt leiti, et uus konstruktorikomplekt on lasteaiaealistele huvitav ja uudne õppematerjal.