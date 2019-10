Linn soovib tudengite ideede abil Leinaparki uuendada

Poopuu ütlust mööda ei täida Leinapark praegusel kujul oma eesmärki: siin ei ole keskset tseremooniaväljakut, on vähe valgustust ja küüditamisohvrite mälestuskivi jääb pargiroheluses varju. Linn sooviks parki korrastada ja muuta selle Riia maantee suunas avatumaks.

„Kuna häid lahendusi oli paaris-kolmes töös, siis ilmselt ei liigu me edasi ühe konkreetse tööga, vaid kombineerime omavahel mõtteid mitmest tööst. Linna soov on, et uuendatud Leinapargis oleks rõhutatud parki läbiv kitsarööpmeline raudteetamm, mis võiks olla täies pikkuses valgustatud. Mälestuskivi jääks kindlasti alles, aga selle juures võiks olla valgustuse ja istepinkidega tseremooniaväljak. Uuenduskuuri tulemusena peaks valmima nüüdisaegne memoriaal,“ selgitas Poopuu.