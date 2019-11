Reede õhtul suleti Pärnus Kesklinna sild ja Tallinna maantee, Jannseni ja Rääma tänava ristmik, et seal teha remonditöid. Paraku tekitavad öösel korrusmajade akende all müttavad masinad sedavõrd valju müra ja tugevat vibratsiooni, et elanikud ei saa magada.