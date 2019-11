Pärnumaa tuhanded mesilaspered loeti üle

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin avaldas heameelt selle üle, et mesinikud on kiirelt omaks võtnud mesilasperede arvu teatamise kaks korda aastas.

“Kui varem pidi mesilasperede arvu teatama ainult 1. mai seisuga, siis sellest aastast lisandus sügisene teavitamine. Koos kevadise mesilasperede arvuga võimaldab see hinnata mesilasperede talvekadusid, eelseisva meetootmisperioodi korjeperede arvu ja planeerida mesilasperede toetuse taotlejate mahtu,” selgitas Levin.

Perefirma Jõumees juht Aare Jõumees rõõmustas, et riik on asunud mesinikke toetama, ja rääkis, et toetuse kasutuse üle võib iga mesinik ise otsustada. “Kes ostab sööta, kes inventari – PRIA pole seda ette kirjutanud,” täpsustas Jõumees, kelle sõnul võis selle aasta meesaagiga rahule jääda.