Pildid: Tallinna maantee ristmiku remontijad kaevasid kaabli läbi ja ligemale 800 klienti jäi vooluta

TREF Nordi Tallinna maantee ristmiku tööde projektijuht Mihkel Pill ütles, et joonised ja kaabli tegelik asukoht ei ühtinud ning nii tuli see kopamehele suure üllatusena, kui ta töö käigus kaabli otsa sattus.

Ülejõel on täna veekatkestuski. See ei ole seotud elektriavariiga, vaid on plaaniline tegevus, et ühendada veevõrguga nädalavahetusel välja ehitatud torustik.