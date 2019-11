Hommikul on haiglasse jõudnud kümmekond libedaga kukkunut

“Hommik on tõesti olnud libeduse tõttu erakorralise meditsiini osakonnas väga tihe ja puhtalt libeduse tõttu on meie juurde jõudnud praegu üheksa inimest. Nii otse pöördujaid kui kiirabi tooduid,” ütles Pärnu haigla pressiesindaja Margit Suhhostavets kella 10 ajal. “Viiel inimesel on luumurrud, üks neist raskete vigastustega.”