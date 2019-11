Prokuratuur andis haiglale alkoravi eest preemia

Programmi üks osa on alkoholitarvitamise häire ravi osutamine. Kõnealune ravi on mõeldud inimestele, kes alkoholi tõttu on sattunud raskustesse ja ise soovivad selle tarbimist vähendada. Siia alla kuuluvad nii liigjoomine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus kui ka igapäevane joomine, mis segab tavapärast elu ja tegevust.

Raviprogramm on Pärnu haiglas töös 2016. aasta sügisest ja ravile pöördunud inimesi on psühhiaatriakliiniku juhataja Raine Pilli sõnutsi praeguseks ligikaudu 400. Haigla on teinud prokuratuuriga koostööd 2018. aasta algusest. “Koostöö on seisnenud selles, et esimest korda autoroolis joobes tabatud isikutele soovitab prokurör mõelda hoopis alkoholisõltuvuse ravi peale ja päris suur hulk inimesi ongi prokuröri soovitusel tulnud abi otsima,” selgitas Pilli.