Alampalga tõus kergitab lasteaia kohatasu

Jänesselja lasteaias käivate laste vanemad võivad rõõmustada, sest kui seni oli kohatasu 55 eurot, siis järgmisest aastast 46,72 eurot. Alanemise põhjus peitub selles, et Tori vald ühtlustab valla lasteaedade kohatasud.

Tulevast aastast tõuseb Eesti ametiühingute ja Eesti tööandjate keskliidu kokkuleppe tulemusel miinimumpalk 540-lt 584 euroni. See tähendab ühtlasi, et Pärnumaa omavalitsustes, kus lasteaia kohatasu on seotud alampalgaga, kallineb lasteaiateenus. Siiski leidub lasteasutusi, kus tasu jääb samaks või hoopis väheneb.