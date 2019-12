Tellijale

Pärnu toidupanga kordinaator Erika Kukk rääkis, et üks sõidukitest – Volkswagen Transporter – on kasutuses olnud 2011. aastast. “See on suure läbisõiduga ja igal aastal vajanud remonti, selle masina annab toidupank heategevusfondile tagasi, kui uus on käes,” rääkis Kukk.