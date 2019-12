“Kassikuninganna” käest päästetud kiisu ootab uut kodu Pärnu vabatahtliku juures

Tellijale

“Julm nende kasside puhul oli see, et loomad olid heas usus antud naisele, kes väidetavalt pidi päästma kasse. Ta lubas neile võimaldada peavarju ja arstiabi ning leida neile uued kodud,“ selgitas MTÜ Loomapäästegrupi Pärnumaa vabatahtlik koordinaator Anu Paluoja. “Paraku see naine valetas kogu Eesti rahval suud ja silmad täis ning talle annetatud raha, mida ta usinasti kasside raviks korjas, ei läinud teps mitte kassidele, vaid hoopis tema enda tasku,” nentis Paluoja, kelle sõnutsi tegelevad petisega edasi vastavad ametid.