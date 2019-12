Varas vehkis pühade ajal sisse kaubaauto tuled

Ühismeedia lehel “Märgatud 24 Pärnus” kirjeldatakse juhtumit nii: “Seni olen Audru keskust turvaliseks pidanud. Kahjuks ajavahemikus 23.–27. detsembrini on tundmatud pätid vandaalitsenud Rehetransi vara kallal. Varastatud on tagumised tuled. Kui sa, süüdlane, peaksid seda lugema, siis tea, et spordihoone juures olev turvakaamera salvestis on läbivaatamisel. Soovitan aumees olla ja asi ära klaarida!”