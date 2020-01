Huvihariduse toetuse maksmise tingimused muutusid

Koos töötasu alammääraga suurenes piirmäär, alates millest on võimalik toetust küsida. Eelmisel aastal said seda teha pered, kelle sissetulek pereliikme kohta jäi alla 540 euro kuus, tänavu on piirmäär 584 eurot. Teist aastat maksab Pärnu linn sarnast toetust ka osavalla peredele.