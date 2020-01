Tellijale

„See on tõesti väga üllatav, et me oleme nii suure tähelepanu all, kuna hiljuti saime ju Pärnu linnalt teenetemärgi,“ lausus Smeljanski, kes kõrvuti Kuldse Trio kamraadi ja Endla teatri aegse kolleegi Jüri Vlassoviga pälvib Eesti Vabariigi presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi. Mõlemat tunnustatakse nii laulmise kui näitlemise eest.