Tellijale

Pärnu Eliisabeti koguduse juhi Andres Riivitsa sõnutsi vahetati piksemaandus välja amortiseerumise tõttu ja selle kohta oli päästeamet isegi ettekirjutuse teinud. “Me mõõtsime ära piksevarda maanduse ja see ei vastanud mitte ühelegi normile,” sõnas Riivits.

Riivits oletas, et vana piksemaandus oli paigaldatud 1932. aastal, aga tõenäoliselt oli seda restaureeritud nõukogude ajalgi. “Aga ta on oma töö lõpetanud juba ammuilma, ta ei ole funktsioneerinud,” avaldas Riivits. “Aeg on oma töö teinud.”