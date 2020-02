Briti loodusturismi korraldajad tunnevad huvi Pärnumaa vastu

Just seiklus- ja loodusturism paeluvad Suurbritannia inimesi Pärnu ja Pärnumaa kui sihtkoha puhul enim. Seda tõdes Pärnu linnavalitsuse turismiarenduse peaspetsialist Orvika Reilend veebruari alguses Londonis kohtumisel Suurbritannia reisikorraldajatega.

Londonisse viis linna turismiarenduse peaspetsialisti projekt “Nature Access to All”, mis esmalt hõlmab looduspärandi objektide ja vaatamisväärsuste muutmist erivajadustega inimestele ligipääsetavaks. Projekti teine osa aga puudutab loodusturismi edendamist laiemalt. Pärnu linn on selle rahvusvahelise projekti üks partnereid.

“Pärnu kui looduslähedane linn võiks olla just paik, kuhu Briti loodusturistid saaksid tulla enamaks kui vaid läbisõiduks,” märkis Reilend. “Riiast ega Tallinnast, kuhu nad lennukiga saabuvad, ei ole ju Pärnumaale kauge tulla. Seega, mida parem lennuühendus, seda enam on lootust, et Briti turistide arv Pärnus kasvab.”