Maanteeamet hoiatab libeduse eest, hommikused praamid tühistati

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõunal tugevnev tuul küünib puhanguti 20 ja rannikualadel 27 meetrini sekundis. Tugevate tuuleiilide tõttu võib olla mitmel pool teedele kukkunud puid või oksi.

AS Kihnu Veeteed teatab, et maru tõttu on tühistatud väljumised Kihnust kell 9 ja Munalaiust kell 11.30. Ühtlasi võib tuul segada reisiparvlaeva Kihnu Virve väljumisi Kihnust kell 16.15 ja Munalaiust kell 17.45. Õhtuste reiside toimumine selgub kell 15.15.