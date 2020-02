Pärnu remondib kahe miljoni euroga kolm linnatänavat

Tammsaare puiestee Kooli ja Kanali tänava vahelise lõigu rekonstrueerimiseks tegi kõige soodsama pakkumuse OÜ Viamer Grupp – 1 014 021 eurot. Linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare teatel on kavas uuendada sõidutee asfaltkatet ja rajada tänava linnapoolsesse serva kõnnitee.

“Sisejulgeolekumaja ehitav AS Riigi Kinnisvara teeb korda Tammsaare puiestee Kooli tänava ja Riia maantee vahelise lõigu, meie võtame ette ülejäänud osa Tammsaare puiesteest Kooli tänavast Kanalini,” selgitas abilinnapea Siim Suursild.

Vana- ja Uus-Sauga tänavat ühendav Ankru on praegu kruusakattega. Soodsaima pakkumuse teinud AS TREF Nord paneb sellele 602 610 euro eest asfaltkatte ja ehitab sademeveetorustiku ning rajab 328 666 euro eest Ankru, Kitse ja Vahe tänaval AS Pärnu Vee tellimusel vee- ja reoveetorustikke.