Osa koroonaviirusega nakatunuga samas bussis viibinuid sõitis Pärnu

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo kinnitas, et Eestis tuvastati esimene koroonaviirusesse nakatunu, kes jõudis riiki eile õhtul Riiast bussiga. Inimene nakatus Iraanis töövisiidil. Ta käitus täpselt juhiste järgi: ta oli saanud lähedastelt teada, et kellelgi on tuvastatud kooronaviirus, ja tundes kurgus kipitust, võttis ise ühendust numbril 112 ja isoleeriti pea kohe.

Terviseameti teatel on nakatunu Iraani kodanikust alaline Eesti elanik, kes praegu on Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus arstide hoole all.

Ennelõunal pressikonverentsil teatati, et kell 18.30 Tallinna jõudnud Lux Expressi bussis oli 24 inimest, sealhulgas nakatunu ja tema tütar ning bussijuht. Pärnu bussijaama esindajate teatel teeb kõnealune buss Pärnus peatuse vaid juhul, kui siia pileteid on ostetud. Eile umbes kell 16.30 buss tõepoolest Pärnus peatus ja kolm inimest läksid bussijaamas maha.

Pärastlõunasel pressikonverentsil rääkis bussifirma Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg, et bussiga Riiast Tallinna sõitnud koroonaviirusesse nakatunud iraanlasel ei olnud reisi vältel pretentsioone. Ritsbergi jutust selgus, et ühissõidukis viibis 22 inimest. Esialgu arvati, et sõitjaid oli 24, kuna osteti nii palju pileteid. Selgus, et kaks inimest ostsid kaks kohta.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnutsi on kõikide bussis olnud inimestega ühendust võetud ja antud teada potentsiaalsest ohust. Samuti soovitati neil minna tervisekontrolli ja püsida kodus. On teadmata, kas mõni bussisõitjaist on veel nakatunud.

Lux Express teatas, et konkreetne buss võeti täna ennelõunal liinilt maha ja see läheb desinfitseerimisele. Bussijuhile ja reisisaatjale antakse aga haiguse peiteperioodiks puhkust.

Kadai sõnutsi oli kolmapäevase seisuga maailmas registreeritud üle 81 000 haigusjuhu, neist ligemale 2760 surmajuhtumit. Hiinas, mis oli alguses haiguse epitsenter, on täheldatud haigusjuhtumite ja surmade vähenemist. Samal ajal Itaalias on koroonaviirus saanud varjatult levida, mis näitab, et piirkonnas on kadunud valvsus.

“Üksikuid haigusjuhtumeid on lisandunud ülejäänud Euroopa riikidesse, mis on Itaalia naabrid. See omakorda osutab, kui oluline on haiguse kiire tuvastamine, haige inimese isoleerimine ja temaga kokku puutunud inimeste tuvastamine,” ütles Kadai.

Ta selgitas, et kui koroonaviirus pole maailmale võõras, siis praegu levib selle uus tüvi: peamiselt piisknakkusena, mis jõuab alumiste hingamisteede rakkudesse. Haiguse peiteperiood on 14 päeva, keskmiselt ilmnevad esimesed tõvemärgid viie kuni seitsme päeva jooksul pärast nakatumist.

“Tuleks jälgida reisisoovitusi ja vältida sõitmist piirkondadesse, kus nakkus on kõige rohkem levinud,” lisas Kadai.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel märkis, et teemat käsitleb valitsuski. “Terviseamet on juba vähemalt kuu aega olnud toimunuga väga hästi kursis ning haiglad ja perearstid on kaasatud ja valmisolek on olemas,” ütles Koppel.