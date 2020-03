Päästjad tõid põlevast majast välja kuus inimest 

“Seekord päästsid tööle hakanud suitsuandur ja päästjate väga hea töö hullemast,” lausus Seire ja pani inimestele südamele, et nad veenduksid, kas suitsuandurid on töökorras. “Tuletame meelde, et külmakraadidega tuleb kütta mõõdukalt, vajadusel kaks korda päevas.”