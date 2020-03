Linnuvaatluse põhjal on kohal nii sookured kui põldlõokesed

Suvist aialinnupäevikut saab pidada iga huviline, kel on aed linnas või maal. Lehel www.eoy.ee/aed saab luua isikliku päeviku ja sinna kirja panna kõik aias kohatud ja pesitsevad linnud. Lisada saab ka muid vaatlusi, näiteks aias nähtud kahepaiksed, roomajad ja imetajad, millal puhkesid õide looduslikud ja aiataimed ning millal ilmusid välja esimesed putukad.

Pärnumaal on oma päeviku avanud juba loodusvaatlejad Tori, Lääneranna, Põhja-Pärnumaa ja Häädemeeste vallas ning Pärnu linnaski.

Päevikutest saab teada, et Tori vallas on nähtud urva- ja jäälindu, põhjavinti ning rabahane. Lääneranna vallas aga sookurge, hiireviud ja põldlõokest. Põhja-Pärnumaal on vaatleja silma hakanud kiivitaja ja nurmkana. Häädemeeste vallas nähti merikotkast ja hallhane.