Mobiilset testimispunkti külastas kahe päevaga 26 inimest

„Töö on sujunud hästi ja rahulikus tempos,” märkis Velt, kelle sõnutsi suudab Pärnus töötav mobiilne proovivõtmise punkt koguda päeva jooksul 140–150 proovi. „Eeldame, et uuel nädalal testitegijate arv kasvab – nädalavahetusel perearstid ei tööta. Kui nad tööle tulevad, hakkab inimeste hulk ilmselt suurenema.”

Kohale tuleb minna autoga ja proovivõtmise ajal ei tohi sõidukist väljuda. Kui Viljandis tööd alustanud testimispunktist tuli eile üks jalgsi proovi andma tulnu tagasi saata, siis Pärnus on töö sujunud tõrgeteta.

COVID-19 proov võetakse ninakaapest. Velt toonitas, et üksnes autost saab proov anda seepärast, et kaitsta nii testide tegijaid kui kõiki ülejäänud inimesi, kellega viirusekandja võib kokku puutuda.

Veldi sõnutsi on terviseamet väga selgelt kirja pannud, kes poovi anda saavad. “Terviseamet teatab meile inimese nime ja kellaaja, millal ta testima tuleb,” märkis Velt.

Eesti perearstide seltsi liige doktor Argo Lätt paneb perearstide poole pöördujaile südamele, et nad usaldaksid oma arsti.

„Sõltumata laiendatud testimisega alustamisest on ennekõike tähtis tajuda, et viiruse levikut tõkestab kõige paremini iga inimese vastutustundlik käitumine, mitte testimine,” ütles Lätt, paludes kõigil kodus püsimist tõsiselt võtta, käsi pesta ja desinfitseerida. Lihtsa viirusinfektsiooni sümptomeid võib ravida kodus. Test ega selle tulemus ei muuda haiguse kulgu.

Terviseameti andmetel ei tuvastatud Pärnumaal ööpäeva jooksul uusi koroonaviirusesse nakatunuid. Täna hommikuks oli koroonadiagnoosi saanud 22 pärnumaalast, samal ajal kui Eestis kokku on viirus tuvastatud 326 inimesel ja tehtud 3229 testi.

Kuidas pääseb testima?

1. Kui haigestute, helistage oma perearstile! Tema hindab testimise vajalikkust ja annab tervisenõu.

2. Kui perearst otsustab, et testida on vaja, edastab ta elektroonse tellimuse laborisse ja sealt helistatakse teile, et leppida kokku prooviandmise aeg ja koht. Oodake kõnet!

3. Sõike autoga kokkulepitud kohta õigeks ajaks ja võtke kaasa dokument! Ninaneeluproovi saab anda vaid elektroonse saatekirjaga inimene kokkulepitud ajal ja isikut tõendava dokumendi alusel. Niisama ei ole mõtet kohale sõita. Testima tulles ei ole otstarbekas võtta sama auto peale pereliikmeid.

4. Oodake vastust, teile helistatakse! Vastused saab kuni kahe tööpäeva jooksul ja need jõuavad ka digilugu.ee keskkonda.

5. Kui teie proov osutub positiivseks, püsige kodus, järgige perearsti soovitusi. Tervise halvenemisel võtke ühendust oma perearstiga või kutsuge kiirabi, helistades 112.