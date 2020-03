Lääneranna vallavalitsusel on kavas renoveerida Lihula keskuses klassitsistlikus stiilis mõisa peahoone. Praegu käivad projekteerimistööd ja vald küsib eri ettevõtetelt pakkumusi, et selle hinnast aimu saada. Need andmed omakorda on alus põhiprojekti tegemiseks.