Tõstamaa perearst hakkas ise koroonaviiruse kiirteste tegema

Kiirtest tehakse sarnaselt gripitestiga nina limaskesta proovist ja see hindab veres tekkinud viirusvastaseid antikehi. Mujal Eestis kasutatava PCR-testiga püütakse nina limaskestalt saada kätte elujõuline viirus.

Kiirtest hindab veres tekkinud viirusvastaseid antikehi: IgM-antikehad tekivad kolmandast seitsmenda päevani ja see näitab ägedat haigust. Infektsiooni põdemisel tekivad IgG-klassi antikehad. Kiirtestiga saab infektsiooni põdemist tagantjärele hinnata.

Veskimägi lisas, et kiir- ja PCR-test ei ole võrreldavad, kuid nad täiendavad teineteist. Võrreldes PCRiga on kiirtest umbes neli korda odavam, makstes veidi alla 20 euro. Selle eest tasub haigekassa, mille hinnakirjas on kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil.