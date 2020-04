Eliisabeti koguduses saab suurel reedel pihtida

Küll teatas Pärnu Eliisabeti kogudus, et armulaua ja pihi suhtes saab õpetajaga kokku leppida, et siis kindlaksmääratud ajal kaitevahendeid appi võttes sakramenti jagada.

“Õpetaja on kiriku kantseleis kohal,” sõnas Eliisabeti koguduse nõukogu esimees Andres Riivits. “Kirikuliste ristikäiku ei tule. Kui ristikäik Eliisabetis tehakse, teeb seda kirikuõpetaja kiriku sees, võib-olla saatjaks paar kirikuteenistujat ja ma ise.”

Riivitsa selgitust mööda on Eliisabeti kogudus seisukohal, et inimeste tervis on jumala suurim soov ja praegu kõige tähtsam, ja kiitis heaks riigi ponnistused koroonaviiruse leviku tõkestamisel.