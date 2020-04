Keskuslinlased saavad lasta aiaprahi tasuta minema viia, osavalla elanikel tuleb veo eest maksta

Puuoksi ega muid haljastusjäätmeid põletada ei tohi: see reostab õhku ja on ohtlik. Samuti ei või kokkuriisutud puulehti, muru, aiasaadusi, taimi ega oksi panna segaolmejäätmete konteinerisse ega viia avalikesse pakendi-, papi- ja paberikonteineritesse. Lehekotte ei tohi vedada võõrale maale ega kallata tühjaks linnamaale, näiteks parki.

Keskuslinnas viib nõuetekohaselt pakendatud haljastusjäätmed ära AS Ragn-Sells. Veoteenus on aiaomanikele tasuta, kuid seda ainult juhul, kui haljastusjäägid on pandud aiajäätmete konteinerisse või biolagunevatesse kottidesse.