Volbrituld tehes pöörake tähelepanu ohutusnõuetele

Päästeamet tuletab elanikele meelde, et volbrilõket tehes tuleb järgida ohutusnõudeid.

"Eestis on tuleohtlik aeg ja lõket tehes peab sellega arvestama, et hoida ära karmide tagajärgedega põlenguid," selgitas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Maris Moorits ja lisas, et lõket tohib teha vaid vaikse ilmaga.