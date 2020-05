Neljapäeval Tammiste hooldekodus võetud 146 proovist osutusid kõik negatiivseks  

Terviseamet andis reedeks kinnituse 143 negatiivse proovi kohta. Laupäeva hommikul teatas Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villup toimetusele, et kolme ülejäänu, kahe kliendi ja ühe töötaja, koroonaproov on negatiivne.

Sel kolmapäeval selgus, et Tammiste hooldekodu Tieli maja töötajatest ja patsientidest 17 on nakatunud uude pärgviirusesse. Koos varem tuvastatud nakatunutega tähendas see, et vaid mõne nädala jooksul oli hooldekodus tuvastatud 20 nakkusjuhtu. Neljapäeva hommikul korraldati Tammiste hooldekodus seetõttu taaskordne (eelmine toimus 31. märtsil) laustestimine.

Neljapäeva õhtul avaldas Pärnu meer Romek Kosenkranius, et linnavalitsusel ja siinsel kriisikomisjonil on olenevalt sellest, millised on proovide tulemused, varuks nii plaan A kui plaan B. Reedel teatas Kosenkranius, et kasutusele võetakse hoopis plaan C: kõik hooldekodu koroonaviiruse positiivsed viiakse Pärnu haiglasse.

Selle plaani realiseerimise eeldus oli see, et peale Tieli pole ülejäänud Tammiste hooldekodu majades – Londonis, Brüsselis, Pariisis – uue koroonaviirusega nakatunuid.

Pärnu Postimehele teadaolevalt olid reede õhtuks lõviosa Tieli maja koroonapositiivsetest hoolealustest juba haiglasse viidud.

“Kui teistes majades uusi nakatunuid pole, viime need Tieli maja haiged Pärnu haiglasse,” kinnitas linnapea reede ennelõunal. “See on logistiline operatsioon, mis võtab paar päeva.”

Kõnealuse plaani mõte oli hooldekodu koormust vähendada. See annaks võimaluse Tieli maja desinfitseerida.

Villup tunnistas, et nakatunute haiglasse viimine tõmbab asutuses pingeid maha. “Tõsine töö majades aga jätkub, rutiinne isikukaitsevahendite koolitus ja kontroll,” märkis ta.

Villup avaldas, et Tieli töötajad jäävad nüüd koju karantiini, kuid nende sissetulek säilib. “Nad on puhkuse ära teeninud,” lausus ta.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sel nädalal öeldu järgi kahtlustab amet, et viirus võis jõuda hooldekodusse Pärnu haigla õendus- ja hoolduskeskusest, kust 9. aprillil toodi patsient Tammistesse. Villup nentis, et raudkindlalt seda siiski väita ei saa. Ta toonitas sel nädalal, et isegi kui viirus tuli sealt, pole mõtet süüdlasi otsida. “Neil oli ju teadmine, et see klient oli terve,” lisas Villup. “Tuleb vaid eksimustest õppida. Meiegi saame juhtumist järeldusi teha ja sellest õppida.”

Neljapäeva õhtust on hooldekodu juures päästeameti puhastuslüüs kasutatud kaitsevahendite hoiustamiseks. Tieli majja loodi puhas ja must ala. Samuti soovitas infektsioonivolinik töötajail Tieli majja siseneda kõrvaluksest, et luua sinna nakkusvaba lüüs.