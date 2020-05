Uuring: tööstusküla firmad väljendasid rahulolu

Tartu ülikooli tudengid koostöös Pärnu linnavalitsusega korraldasid rahulolu-uuringu Loode-Pärnu tööstusala ettevõtete seas ja leidsid, et üldiselt on ette­võtted piirkonnaga rahul ja väikesed puudused nagu kitsad teed on võimalik kõrvaldada pärast seda, kui teedevõrk lõplikult välja arendatakse.