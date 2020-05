Pärnus valmis eriolukorrast väljatuleku kava, valdades seda koostatakse

Kooliõpilased jäävad digiõppele pärast 17. maidki, osal õpilasrühmadel on lubatud koolis käia piirangutega.

Lasteaedades rakendatakse endist viisi turvameetmeid: rühmad on üksteisest eraldatud, töötajate läbikäimine piiratud, ühiskasutatavates kohtades (saalid, õueala) tuleb rühmad hoida eraldi, personal kasutab isikukaitsevahendeid, pidades kinni lisahügieenireeglitest. Ruumi ja mänguväljakuid tuleb desinfitseerida. Võimalusel hoitakse ühes rühmas kuni kümmet mudilast. Vastu võetakse ainult terveid lapsi, töötajatel on õigus hommikul laste tervist kontrollida ja haigusnähtudega mudilased koju tagasi saata.

Sotsiaalabi peatükis on selgitatud eri hoolekandeteenuseid, ettevõtluse peatükis ettevõtlusega seotud eritingimusi, üürisoodustusi ja toetusmeetmeid.

Hooldekodudes on plaanis 18. maist hakata loobuma külastuskeelust. Lubatakse video teel suhelda ja eelregistreerimisega külastusi, kui majas pole nakatunuid ja täidetakse ohutusabinõusid. Taastama hakatakse eakate huvi- ja ühistegevust.

Kultuuri ja spordi peatükist leiab info, kuidas on korraldatud linna kultuuri- ja spordiasutuste töö ning millised on üritustega seotud piirangud.

15. maist on plaanis lubada huvitegevus ja sporditreeningud siseruumides ning avada spordiklubid. Treeningutele lubatakse kuni kümnesed grupid. Avalikke üritusi 1. juunini või valitsuse otsuseni ei tohi korraldada.

Osa piirangute leevendamise kuupäevi on seotud üleriigiliste otsustega, osa sõltub linnavalitsuse või selle kriisikomisjoni otsustest.

Pärnu linnavalitsuse kriisikomisjoni juhi Romek Kosenkraniuse jutu järgi on eriolukorrast väljatuleku kava ajas muutuv ja seda võidakse vajaduse järgi täiendada.

Maakonnas on eriolukorrast väljatuleku kava koostamisel Põhja-Pärnumaa ja Saarde vallas. “Esialgne arutamine toimub täna valla kriisikomisjonis,” ütles Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets.

Saarde vallavanema Eiko Tammisti sõnutsi koostas kohalik kriisikomisjon kava eile ja see esitatakse otsustamiseks vallavalitsuse teisipäevasel nõupidamisel.

Häädemeeste vallavanema Karel Tölbi ütlust mööda on otsustatud näiteks see, et koolilapsi sel õppeaastal valla koolidesse ei kutsuta ja erand tehakse individuaalõppel olijatele.