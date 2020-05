PPA Pärnu teenindussaal avab uksed

PPA teenindused on lahti kõikideks toiminguteks, aga endiselt tuleb teenindussaali tulles järgida 2+2 reeglit. “Avame oma teenindused tavapärastel aegadel, nii hajuvad kliendivood päeva jooksul ja 2+2 reegli järgimine teenindussaalides on lihtsam,” rääkis Lääne prefektuuri teenindustalituse juht Annika Pärna.

Pärna selgitas, et eelkõige palub politsei siiski dokumentide taotlemiseks kasutada iseteenindust ja teenindussaali võiks tulla vaid juhul, kui see on tõesti hädavajalik.