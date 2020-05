Reedeni saab mesilasperedele toetust küsida

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnutsi näitas eelmine aasta, et mesinikud tunnevad toetuse vastu suurt huvi. “Loodame, et sel aastal on tänu toetusele mesinikke juurde tulnud. Soovitame mitte jätta mesilasperede arvu teatamist ja taotluse esitamist viimasele hetkele, sest siis on vajadusel võimalik veel enne taotlusvooru lõppu abi saamiseks pöörduda meie poole,” selgitas Trell.