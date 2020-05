Vallo Palm: Võib-olla saigi spaade aeg läbi

Uusarendused kerkivad, kuid kuidas on praegusel keerulisel ajal lood sinna rentnike leidmisega?

Rentnikega pole meil praegu muret ei Pikk 16 villas ega peagi kerkivas Lai 15s, kuid korterite müügiprotsess on läinud pikemaks ja Martensi majas on rentnikud küsinud hinnaalandust seoses koroonaviirusega. Korterite müük oleneb paljudest asjadest, mis meist ei sõltu. Nagu sellest, kuidas pangad laenu annavad või kas inimestel on töökohad alles.