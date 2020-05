Positiivse proovi andnud hooldekodu juhataja: “Hea, et mu kodu aknad veel terved on”  

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam ütles, et Lihula Südamekodu nakkuskahtlusega töötajale tehti kordustest ja see osutus positiivseks. Tema nelja kolleegi testid olid aga negatiivsed. Nad kõik on kodus karantiinis.

Et hooldekodu töötaja kordusanalüüs kinnitas nakkust, kavatseb terviseamet korraldada Lihula Südamekodus homme-ülehomme laustestimise, mille käigus võetakse proov 87 kliendilt ja 50 töötajalt.

“Hooldekodu juhataja sõnade järgi pole seni ühelgi kliendil respiratoorseid haigusnähte esinenud, aga nagu me teame, võib olukord muutuda kiiresti,” seletas Juhkam.

Lihula Südamekodu juhataja Vanda Birnbaum tunnistas, et positiivse koroonaproovi andis tema. Kuidas ta nakatuda võis, ei osanud Birnbaum öelda. “Tegin maikuu esimesel pikal nädalavahetusel aias tööd. Esmaspäeval oli mul kerge nohu ja kurus natuke torkis – mõtlesin, et ju sain aias töötades natuke külma,” seletas ta.

Kuna Birnbaum töötab hoolekandeasutuses, mille asukad kuuluvad riskirühma, pöördus ta perearsti poole, et lasta end kindluse mõttes viiruse suhtes testida. Reedel võetud analüüs osutus positiivseks.

“See oli mulle üllatus, sest nagu kõik meie töötajadki olen katsunud võimalikult vähe poes käia ja väljas ringi liikuda,” rääkis Birnbaum. “Kui testi teinud poleks, ei oskaks ma arvatagi, et olen nakatunud: mu enesetunne on hea, ainult väike nohu on ja kurgus torgib.”

Enda jutu järgi pole Lihula Südamekodu juhataja hooldekodu hoonetes liikunud ja kokkupuuteid on olnud nelja töötajaga, kes on ta kabinetti külastanud. “Nemadki tegid analüüsid, mis olid negatiivsed. Igaks juhuks annavad nad kordusanalüüsi,” lausus Birnbaum. “Meie töötajad ja kliendid on terved. Isegi nohu üle pole keegi kurtnud.”

Nakkuse saamine on Birnbaumi jutu järgi toonud kaasa ka ebameeldivusi. “Uudis on väikese Lihula keema ajanud. Räägitakse, et hooldekodu on otsast otsani viirust täis. Hea, et mu kodu aknad veel terved on,” ütles Birnbaum. “Ka terviseametisse on kaevatud, et meie kliendid käivad linna peal jalutamas. See on inetu ja alusetu süüdistus, sest hooldekodu territooriumilt me praegu kedagi välja ei luba.”

Samal ajal leidub neidki, kes on ulatanud abikäe. “Täna hommikul jättis üks talunik mu kodutrepile neli resti mune. Eile helistas vallavanem ja uuris, kas saab kuidagi aidata,” rääkis Birnbaum.

Juhataja teatel pole hooldekodu kahes majas peale märtsi alguses kehtima hakanud piirangute lisameetmeid rakendanud. “Kuna kellelgi pole ühtegi haigusnähtu avaldunud, pole me kedagi oma tuppa isoleerinud,” põhjendas ta. Lisades, et hooldekodus on tegevusplaan puhuks, kui viirus majja jõuab. “Oleme sellise plaani terviseameti töötajatega mitu korda läbi töötanud. Samuti olen rääkinud Saaremaa Südamekoduga, kus kogemus viirusega olemas.”

Pärnu maakonnas on alates märtsist tehtud 4160 testi ja nakatunuid on tuvastatud 125 ehk positiivseks on osutunud kolm protsenti proovidest.

Asjaolu, et testite arv on viimastel päevadel vähenenud, annab Juhkami sõnutsi lootust, et viiruse levik hakkab taanduma.

Koroonaviirus on nõudnud kaheksa pärnumaalase elu.

Pärnu haiglas oli täna hommikul ravil 17 COVID-19 haigust põdevat patsienti.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1018 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest viis ehk 0,5 protsenti osutusid positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus kaks nakatunut Tallinna ja üks nii Ida-Virumaale kui Saaremaale.

Ööpäeva jooksul ei surnud keegi, kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 61 inimese elu.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 280 inimest, lõpetatud 289 haiguslugu.

Seni on tervenenud 1275 inimest. Neist 777 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (60,9 protsenti). 498 inimese puhul (39,1 protsenti) on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja nad ei ole haiglaravil.

Eestis on üldse tehtud 64 975 esmast testi, nendest 1746 ehk 2,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.