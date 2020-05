Enamik raamatukogusid taasavatakse tulevast nädalast

Pärnu keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas lausus, et peamaja kesklinnas ning Ranna, Rääma ja Paikuse raamatukogu on avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel, Audru ja Tõstamaa osavalla raamatukogu lahtiolekuajad pannakse üles keskraamatukogu veebilehele.

Tagamaks nii külastajate kui töötajate ohutust ja takistamaks viiruse levikut, järgitakse raamatukogudes kultuuriministeeriumi juhendis toodud nõudeid. See tähendab, et külastajatele kehtib endiselt 2+2 reegel, enne ja pärast raamatukogu külastamist tuleb desinfitseerida või pesta käsi, soovitav on kanda kaitsemaski, riiulite vahel liikudes ja leti ees oodates palutakse hoida kahemeetrist vahet ja liikuda nii, et ei peaks kitsas riiulivahes teineteisest mööduma.