Video ja galerii: Pärnus hakkavad patrullima tõukeratastel politseinikud

Murumaa jutu järgi on elektritõukerataste suurim pluss see, et nendega jõuab suhteliselt kiiresti ühest kohast teise. “Loomulikult patrullivad politseinikud ka jalgsi, kuid tõukeratas annab meile võimaluse läbida lühema ajaga suuremaid alasid ja inimestele veel rohkem olemas olla,” selgitas patrullijuht. “Samuti jõuab tõukerattaga teatud juhtudel abivajajani kiiremini kui autoga.”