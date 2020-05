Galerii ⟩ Suvepealinna rannavalvurid on algavaks hooajaks hädaolukorraski valmis

Esmal palusime täna Pärnu Postimehe toimetuse poolt, et hooajaks ettevalmistusi teinud rannavalvurid mõõdaksid, kui soe või külm on praegu Pärnu rannas merevesi.

Rannavalvuri Elori Orgussaar tormas vastuvaidlemata vormiriietes merevette ja ujus ujumisala piiravate poideni, kus pooleteise meetri sügavuselt merevett tavapäraselt mõõdetakse. Tulemuseks oli 15 kraadi.

“Eks see oligi hea harjutus, peab ju seda varsti iga päev tegema hakkama,” märkis Orgusaar rahulolevalt.

Rannaääres näitas aga termomeeter veesojuseks täna pealelõunal 18 kraadi. Ilmateenistuse andmetel oli sel ajal õhusooja Pärnus ligi 19 kraadi.

“Suur osa peagi tööle hakkavatest inimestest valvasid Pärnu randa eelmiselgi aastal,” rääkis rannapealik Kalli Lomp. Meeskonna kümnest liikmest kaheksa on sama tööd teinud varasematel suvedelgi. Kõik nad on läbinud rannavalve tööks vajalikud koolitused ja saanud tunnistused.

G4S rannavalve hoiab Pärnu keskrannal silma peal 1.-14. juuni ja 16.-31 august kell 10-18 ja selle vahele jääval suveajal 10-20. Valvepiirkond ulatub Side tänava pikendusest naisterannani. Peale suplejate ohutuse tagamise annab G4S Eesti rannas esmaabi.

Kevadine torm lõhkus ühe kolmest rannavalvetornist, misõttu on valvajatel nüüd kasutada üks täiesti uus vaatekoht.

Hoolimata koroonaviirusest on rannavalve töö jäänud samaks. Vetelpäästjate ülesanne on keskenduda ennekõike sellele, et inimesed vees ohtu ei satuks. “Tuletame siiski meelde, et 2+2 reegel kehtib veel edasi ja sellest tuleb kinni pidada rannaski,” märksi G4S pressiesindaja Reimo Raja. “Õnneks ei ole Eesti inimestel kombeks võõrastele rannaribal külje alla pugeda ja seetõttu usun, et 2+2 reeglist kinnipidamisega rannakülastajatel valdavalt probleemi pole.”

Kuna rannavalve tööülesannete hulka kuulub ka esmaabi andmine, siis lisaks desinfitseerimisvahenditele ja kummikinnastele on tänavu varustuses veel näomaskid, mida vajadusel kasutada.

Rannavalvurid tulevatavad meelde, et päevitama või ujuma tulles tasub klaastaara visake enne rannaalale astumist prügikasti. Siis ei pea rannameedik hiljem mõne rannakülastaja jalast klaasikilde välja noppima.

Samuti tasub meelde tuletada lastega peredele, et rannas on pisipõnne üllatavalt lihtne silmist kaotada. Et seda muret ja traagikat vältida, siis tasub hoida pere pisematel alati silm peal. “Miks mitte üks erksavärviline müts neile pähe panna, mis kaitseb päikese eest ja aitab last paremini silma all hoida,” märkis Raja.

Lemmikloomaga keskranda tulla pole lubatud, küll aga on Pärnu linn tähistanud mitmed rannaalad, kuhu võib ka koertega minna. Need kohad on leitavad Pärnu linnavalitsuse veebilehelt.

Kes aga läheneb rannaalale mere kaudu, kas skuutri, jeti või paadiga, peab poidega piiratud ujumisala vältima iga hinnaga, et suplejaid mitte ohtu seada. Kui olete poidepiirini jõudnud, siis olete oma veesõidukiga juba ujujatel liiga lähedal.