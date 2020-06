Tühipaljast sääsehammustusest tekkis raske infektsioon

Hiljutine kogemus sääsehammustusega lõppes Laulu lapsele suisa haiglas. Nimelt hammustas kord aprilliööl sääsk mudilast jalast. “Paar päeva hiljem pidime pöörduma erakorralise medit­siini osakonda (EMO), sest turse ja ­valu hammustuse piirkonnas oli nii suur, et laps ei saanud kõndidagi,” rääkis Laul. Haiglas tuvastati, et putukahammustuse kohale oli tekkinud infektsioon, mis pärast nädalast antibiootikumikuuri saadi kontrolli alla.

Laul märkis, et nüüd annab laps talle igast putukahammustusest teada. “Nii on meil võimalus õigel ajal jaole saada ja vajadusel talle kiirelt allergiaravimit anda, et sügelust ja paistetust pärssida,” märkis ema.