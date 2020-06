Kunagine Viimsi koolijuht asub Pärnu hariduselu vedama

Koitla on Tartu ülikoolis omandanud bakalaureusekraadi ärijuhtimises ja magistrikraadi Tallinna ülikoolis infotehnoloogia juhtimise erialal. Ta on aastatel 2003–2017 töötanud Eesti infotehnoloogia sihtasutuses (EITSA), mis 2013. aastal nimetati ümber hariduse infotehnoloogia sihtasutuseks (HITSA).

“Minu silmis kõik haridusasutused võrdsed, ma ei poolda konkurentsi haridusasutuste vahel. Eesmärk on, et kõik Pärnu linna haridusasutused on kõrgel tasemel ja vanemad teavad, et vahet ei ole, millises haridusasutuses nende laps käib. Kõigis on kõrge kvaliteet, professionaalne personal ja lapse arengut arvestav õpe. Minu prioriteet on haridusasutuste koostöö,” selgitas Koitla.