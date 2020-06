Sintlased saavad teise välijõusaali

Olemasolev vabaõhujõusaal asub kohaliku väliujula juures. Värskes õhus treenimine on Tori abivallavanema Jana Malõhi sõnutsi sintlaste seas väga populaarne.

Uue jõusaali asukohaks valiti noortekeskuse kõrval olev plats, sest idee tuli just noortelt. “See annab võimaluse tegutseda senisest rohkem noortekeskuse juures vabas õhus,” ütles Malõh. Lisades, et kavandatava välijõusaali asukoht on hea ligipääsuga ja küllalt privaatne.