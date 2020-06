Riik võtab Tõhela-Ermistu hoiuala looduskaitse alla

Kavandatava Tõhela-Ermistu looduskaitseala territoorium on olnud varem osaliselt kaitse all Tõhela-Ermistu hoiualana ja I kaitsekategooria kaitsealuste liikide püsielupaikadena. Rammuka ja Kanamardi külas asub Tõhela-Ermistu kaljukotka püsielupaik, Tõllis ja Pärakülas asub Seliste merikotka püsielupaik, Lõukas ja Pärakülas Seliste kassikaku püsielupaik ning Ranniku ja Rammuka külas Ermistu merikotka püsielukohad.

Tõhela-Ermistu looduskaitseala eesmärk on kaitsta Edela-Eestis ainulaadset märgalakompleksi. Selle kompleksi moodustavad kõrge looduskaitselise väärtusega Tõhela ja Ermistu järv, neid ümbritsevad eri arengustaadiumis sood, raba ja loodusliku ilmega metsad ning elupaikadele iseloomulikud liigid, sealhulgas kaitsealused ja väga haruldased liigid. Peale selle leidub alal rahvusvahelise tähtsusega väärtusi, mida Eestil on kohustus kaitsta.

Praegu on suurem osa alast juba kaitse all hoiualana ning kalju-, merikotka ja kassikaku püsielupaigana. Kalju- ja merikotka püsielupaigas kehtib sihtkaitsevööndi kaitsekord. Kassikaku püsielupaik on jaotatud sihtkaitse- ja piiranguvööndisse. Kaitseala moodustatakse nende kaitsealuste objektide liitmisega, et kogu märgalakompleksil kehtiks ühtne kaitsekord, mis on kohane alal leiduvate loodusväärtuste kaitseks.