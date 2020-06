“Noored kooli” vilistlased soovivad jätkata hariduses

Murest, et noored ei lähe tööle õpetajaks, on räägitud aastaid. Noorte üks viise õpetajaametit proovida on osaleda 13 aastat väldanud projektis “Noored kooli”, mille käigus noortel on kahe aasta jooksul võimalus ametit katsetada. Selle 12. lennu lõpetajad, Pärnu Tammsaare kooli inglise keele õpetaja Karel Alliku ja Sindi gümnaasiumis keemiat, füüsikat, loodusõpetust andnud Maarika Tärk hindavad oma kogemust kõrgelt.