Pärnu õhuvärava lennuliiklusala ehitamiseks löödi käed

Tallinna Lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on piirkondlikesse lennujaamadesse panustada äärmiselt oluline. “Meie regionaalsed lennujaamad pakuvad võimalust liikuda riigi sees, kuid pikas perspektiivis näeme, et sealt võiks saada lennata näiteks lähiriikidesse,” märkis Tuvike. Juba praegu tehakse investeeringuid, suurendamaks jaamade läbilaskevõimet, et Pärnus saaksid edaspidi maanduda suuremad lennukid.