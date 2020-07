Eesti ja Läti plaanivad koos Liivi lahte meretuuleparki

Pressiteate vahendusel märkis Ratas, et Eesti ja Läti arendatav meretuulepargi ala on unikaalne ettevõtmine, mis aitab riikidel saavutada taastuvenergia eesmärke ja avardab avamereparkide arendusvõimalusi.

Minister Aasa sõnutsi on tähtis rajada tuulepark just koos, sest see lubab taotleda Euroopa Liidult piiriülese projekti toetust. See omakorda muudab tema selgitusel odavamaks ülejäänud tuuleparkide rajamise piirkonnas, kuna võrgutaristust saaksid kasu muudki sama kandi ettevõtmised.