Eikellegimaast saab kellegi maa? Seadustamata matmispaika metsas lubas hooldada Tori vald

Mullu novembris kirjutas Pärnu Postimees, et 356 õndsakest puhkab Pärnu jõe kaldal looduskaunis paigas mändide all otsekui eikellegimaal. Tõepoolest, Tammiste hooldekodu asub Pärnus ja see on linna asutus. Paik, kus puhkavad hooldekodu kunagised elanikud, jääb umbes poolteise kilomeetri kaugusele Tori valda. Maa kuulub riigile.

Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villupi selja taga on aga raudkapp, kus mitme luku taga on paberid haudade asendiplaani ja maetute andmetega. Siinkirjutaja palvel kapi avanud juhataja sõnutsi maeti esimene hooldekodu asukas sellesse metsa idülli­lisele männihõngulisele jõekaldale 1961. aastal. Sellele järgnes veel 355 matust, neist viimane 2011. aastal.

Väärib märkimist, et tegemist ­pole mingi hirmsa paigaga. Kuigi siin on käidud aeg-ajalt niitmas, lokkab puitaiaga piiratud alal praegu lop­sakas tumeroheline muru. Läbi puukroonide pressivate valgusvihkude maapinnale kujundatud päikeselaikudel kiiguvad sõnajalad. Siin-seal kasvavad prisked seened. Eemalt vaadates, aga ka drooni lennutades ja platsi ekraanilt silmitsedes ei saa arugi, et platsil on hauad, kuna ­kääpad on enamjaolt maa alla vajunud.