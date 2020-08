Suvepealinna tänavad täituvad jalgratturitega

Ürituse üks eestvedajaid Viktor Tund rääkis, et põhieesmärk on algatada suvepealinnas uus suurem sportlik traditsioon, mis muudaks Pärnu linnapilti huvitavamaks ja annaks võimaluse veeta tore ja aktiivne õhtupoolik.

Tunni sõnul väntavad ühisrattasõidul osalejad üheskoos umbes 15 kilomeetrit kahe kuni kahe ja poole tunniga. “Ei välista, et suurema rahvahulga puhul võib see aeg venida kolme tunnini,” lausus ta.

“Osalejate grupi ees ja taga sõidavad Pärnu noored sportlased, kes aitavad hoida ühtlast ja rahulikku tempot ning veenduvad, et keegi ära ei eksiks ega maha jääks,” rääkis Tund ja täpsustas, et eessõitjad ja meeskonna mootorratturid aitavad reguleerida väiksemaid ristmikke. Suurematele ja tihedama liiklusega ristmikele organiseeritakse aga paiksed liikluse reguleerijad. Punase Risti meedikud vastutavad esmaabi eest.

Kuigi üritusel osalemine on kõigile tasuta, on sel heategevuslik külg. “Soovime aidata raskustes peresid ja selle tarbeks on stardipaigas annetuskastid, kuhu kõik soovijad saavad jätta sümboolse summa,” rääkis Tund ja lisas, et see, kuhu kogutud raha täpselt läheb, alles selgub.