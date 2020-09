Paikre kriminaalasjas lisandus kahtlustusi

Politsei otsis tõendeid, mis võimaldaksid kinnitada või ümber lükata kahtlust, et Paikre juhataja ja arendusjuht ning Koguja juhataja on omastanud suure koguse linna prügifirma vara. Läbiotsimise järel esitati kolmele mehele kahtlustus suures ulatuses omastamises grupiviisil. Samuti kahtlustatakse omastamises üht juriidilist isikut – Kogujat. Paikre arendusjuht on ühtlasi saanud kahtlustuse altkäemaksu võtmises.