Eliisabeti noorim orel sai kümneseks

Eliisabeti kiriku uus orel, mis pühitseti 2010. aastal, on ­sametise kõlaga ja paljude ­organistide lemmik. FOTO: Mailiis Ollino

Küsimusele, mitu orelit on Pärnu Eliisabeti kirikus, vastaks enamik, et kaks – vana orel ja uus, aga tegelikult peidab kirik oma katuse all kolmandatki pilli, mis ealt jääb kahe kogukama kolleegi vahepeale.