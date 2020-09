Koolijuht: Juba saatsin ühe nohuse lapse koju

Koolipered on praegu õnnelikud, et saavad näost näkku kohtuda, kuid selle rõõmu hoidmiseks on õppehoonetes võetud kasutusele abinõusid, tõkestamaks koroonaviiruse levikut. Kui mõnes koolis pannakse rõhku käte desinfitseerimisele ja jagatakse õpilastele soovitusi veeta vahetunnid õues, leidub haridustempleid, kus lapsi üllatatakse kvartslambi ja soojuskaameraga.