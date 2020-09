Linn on hädas pargipuude alla sokutatud ubinahunnikutega

Pärnu linnavalitsuse teatel kerkib keskuslinnas see probleem esile igal sügisel. On tekkinud kindlad paigad, kuhu inimesed õunad toovad. Vana-Pärnus on see Metsapark ja Raekülas Kalevi puiesteega piirnev mets, mis asub Pärnu rannaniidu looduskaitsealal.

Linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialisti Marve Virunurme sõnade kohaselt on ükskõik milliste aiasaaduste avalikule alale kokku kuhjamine taunimisväärne.

“Õunad, pirnid, kreegid, ploomid või puulehed on küll kõik biolagunevad jäätmed, aga neid ei tohi oma aiast parki või muule avalikule haljasalale tuua. Kuigi need on looduslikud, on need siiski jäätmed, mille koht ei ole pargimurul ega metsa all,” märgib Virunurm, lisades, et mädanevate õunte kuhilad Metsapargis või Raeküla rannametsas on kole vaatepilt.

Tülikatest õunavissidest vabanemiseks soovitab Virunurm kasutada rohelisi biolagunevaid kilekotte.

“Puulehti, niidetud muru, umbrohtu ja muid haljastusjäätmeid on Pärnu aiapidajad juba harjunud biolagunevatesse kottidesse panema, aga neid kotte saab kasutada ka muude aiajäätmete, sealhulgas õunte jaoks,” ütleb Virunurm.

Rohelistesse biolagunevatesse kottidesse pakendatud õunad veab Pärnu keskuslinnas tasuta ära AS Ragn-Sells. Kotte saab osta nii Pärnu Haldusteenuste kontorist Suur-Sepa 16 ja Pakendikeskusest Pae 1. Meeles tuleb pidada, et kotis olekski ainult aiajäätmed, mitte aga õunad läbisegi olmeprügiga. Kotti võib panna korraga mitut sorti aiajäätmeid, näiteks puulehti ja õunu.

Aia- ja haljastusjäätmete tasuta veo tellimiseks leiab kontaktid linnavalitsuse veebilehelt.

Virunurm märgib, et kõige keskkonnahoidlikum on õunad oma aias ära kompostida. See on aednikule odavaim, ent ökoloogiliselt puhtaim viis haljastusjäätmetest ja aiasaadustest vabaneda.

Samuti tasub rikkalikku õunasaaki kaaskodanikega jagada.